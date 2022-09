Schock für Kalajdzic: Verdacht auf Kreuzbandriss im ersten Spiel

Wie viel Pech kann man haben? Sasa Kalajdzic gab am Samstag nur wenige Tage nach dem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers in der Premier League. Doch beim 1:0 gegen Southampton musste der Wiener zur Pause verletzt ausgetauscht werden.

Am Sonntag kam dann die Schreckensnachricht: In einer Mitteilung des Klubs heißt es, das Ärzteteam diagnostizierte bei Scans eine Verletzung am vorderen Kreuzband. Am Montag sollen weitere Untersuchungen bei einem Kniespezialisten Klarheit schaffen. Bei einem Riss des Kreuzbandes wäre eine Operation und eine Pause von mindestens sechs Monaten notwendig.