Schock bei Rapid: Gips für Fountas nach dem Tor gegen Arsenal

Nach wenigen Minuten und einem harten Zweikampf fiel Taxi Fountas auf die Hand. Nach einer kurzen Behandlung spielte der Grieche gegen Arsenal weiter. Doch der Rapid-Stürmer griff sich in der ersten Hälfte öfters an den Arm.

In Halbzeit zwei schien wieder alles in Ordnung: Fountas traf und spielte bis zum Schlusspfiff beim 1:2 eine starke Partie. Nach dem Auftakt in der Europa League wurde vereinbart, dass am Freitag noch eine Untersuchung folgt. Der Goalgetter war aber guter Dinge.

Foto mit Gips

Umso größer ist der Schock nun in Hütteldorf: Taxi Fountas trägt Gips. Seine Frau postete auf Instagram ein Bild mit der Botschaft #getwellsoon, also "werde bald wieder gesund".

Wie schwer ist die Verletzung? Vom Rapid-Ärzteteam gibt es auf KURIER-Anfrage Aufklärung: Taxi Fountas hat sich den ersten Mittelhand-Knochen gebrochen. Der Knochen wurde eingerichtet und mit einem Gipsverband stabilisiert.

Entscheidung kommende Woche

Die nächsten Tage sind entscheidend: Wenn der Knochen stabil bleibt, kann nächste Woche ein Sport-Gips angelegt werden. Dann würde der Schlüsselspieler nur kurz fehlen.