Messi und das Jubiläum: Warum die Auslosung gegen Österreich spricht

Optimal ist diese Auslosung für Österreich nicht: Wenn Argentinien bei einer WM zu erwischen ist, dann am ehesten zu Beginn der Endrunde. Das war zuletzt in Katar so, als sich der spätere Weltmeister zum Start der Winter-WM 2022 mit einer Pleite gegen Saudi-Arabien blamierte. Auch 1990, als Titelverteidiger, gab es zum Start mit einem 0:1 gegen das Überraschungsteam Kamerun eine echte Sensation. Knapp rettete sich der spätere Finalist nach drei Spielen in Italien dann noch in das Achtelfinale.

Und 2018 waren die Argentinier ebenfalls hoch gehandelt, schafften zu Beginn aber nur ein müdes 1:1 gegen Island. Ein Blick zurück zeigt eines klar.

Wenn die Albiceleste zum Auftakt gewonnen hat, folgte meistens gleich noch ein Sieg und der frühzeitig fixierte Aufstieg. Bei den vergangenen zehn Endrunden gab es ein einziges Mal einen Umfaller in der zweiten Partie nach einem Sieg Argentiniens zum Start. Genau im zweiten Spiel trifft Österreich auf Messi & Co. Starke Algerier Der Auftakt lautet bekanntlich hingegen Argentinien – Algerien. Und die Nordafrikaner glauben in der Nacht auf Mittwoch (3 Uhr, ORF 1 live) nicht nur wegen der Statistik an ihre Chance. In den Niederlanden gab es zuletzt einen Testsieg der starken Algerier, danach wurde Bolivien in den USA mit 4:0 abgeschossen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IMAGN IMAGES via Reuters/DENNY MEDLEY

200. Länderspiel 30.000 argentinische Fans erwarten in Kansas City dennoch einen Favoritensieg. Gleich 17 Weltmeister stehen im Kader. Schiedsrichter Marciniak, der in Katar das Endspiel geleitet hat, wird das 200. Länderspiel von Lionel Messi anpfeifen.