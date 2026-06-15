Saudi-Arabien gegen Uruguay live: So steht es beim WM-Spiel

Nach dem Überraschungssieg bei der WM 2022 gegen Argentinien, schied Saudi-Arabien noch in der Gruppenphase aus. Bei der Fußball-WM 2026 will man zumindest die K.o.-Phase erreichen. Der erste Gegner in der Gruppe H kommt mit Uruguay abermals aus Südamerika. Anpfiff ist um 0 Uhr (live ServusTV).