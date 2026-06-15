Blitztor nach Einwechslung sichert Belgien Remis gegen Ägypten

Für viele Stars ist die WM eine letzte Gelegenheit, noch einmal den großen Coup zu landen. In Seattle, beim Auftaktspiel der Gruppe G, waren einige dabei: Auf Seiten der Ägypter war dies Geburtstagskind Mo Salah, der gestern 34 wurde, auf Seiten der Belgier Kevin De Bruyne (34), Torwart Thibaut Courtois (34) und – Romelu Lukaku (33). Der kam erst in der 66. Minute – und war 23 Sekunden nach seiner Einwechslung für einen Treffer zumindest mitverantwortlich. Es brachte den Ausgleich bei einem letztlich gerechtes 1:1-Remis. Gerade als sich die Belgier mehr Ballbesitz sicherten, rächte sich eine gewisse Sorglosigkeit in der Defensive: Eman Ashour zog, nachdem die Belgier nur Begleitschutz spielten und kaum attackierten, aus rund 20 Metern ab und traf in der 20. Minute unhaltbar für Tormann-Legende Courtois zur Führung.

Die Belgier versuchten das Spiel zu machen, blieben aber ähnlich ineffizient wie wenige Stunden zuvor die Spanier. Und ließen die letzte Konsequenz vermissen, spielten fast im Schongang. Die Ägypter begannen enorm spritzig, nach dem Führungstor dürften sie ebenfalls Anleihen vom ersten Match des Tages und Kap Verde genommen haben. Rezept: Mit Mauern kann man Erfolg haben. De Bruyne trifft die Stange Aus dem Stand hatten die Belgier weniger Probleme, dafür Pech: De Bruynes sehenswerter Freistoß ging an die Stange (52.).

Aber diese Chance brachte Wind in eine bisher eher maue Auseinandersetzung. Ein flotter Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten war die Folge. Und dann kam Lukaku – der Rekordtorschütze des Landes war dort, wo es wehtut, und zwang Ägyptens Hany zu einem Eigentor. Eine lange Leidensgeschichte, zuletzt Hüftprobleme, mit langen Pausen, dürfte damit zu Ende sein. Man darf davon ausgehen, dass man beiden Teams in der K.o.-Phase wieder begegnet, die anderen Gruppengegner Iran und vor allem Neuseeland sind schlagbar.