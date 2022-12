Warum die Wiener Austria auch in kommenden Jahren ein Minus erwartet

Laut Krisch ist aber auch in den kommenden Jahren ein Minus in den Geschäftsberichten zu erwarten. Es sei denn, die Austria qualifiziert sich wieder für Gruppenphasen im Europacup. Johannes Dobretsberger soll ab Donnerstag dafür sorgen, dass man auf der Einnahmenseite in die Offensive gehen kann. Er ist ab sofort für Marketing und Vertrieb zuständig.