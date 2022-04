Schiedsrichter aus der Ukraine flüchtete - und pfiff in Hamburg

Der vor dem Krieg nach Deutschland geflohene ukrainische FIFA-Schiedsrichter Denys Schurman pfiff sein erstes Spiel im Hamburger Fußball. Der 35-Jährige leitete am Freitagabend in der Oberliga die Partie Concordia Hamburg gegen den Hamburg-Eimbütteler BC (2:1). Schurman, der auch schon in der Europa-League-Qualifikation eingesetzt wurde, gehört zur Schiedsrichterelite der Ukraine, Ende Februar war er mit seiner Familie nach Hamburg geflohen.