Teamspieler Sabitzer erzielte sein erstes Tor für die Bayern

Bei Hoffenheim lösten die coronabetroffenen Österreicher einander ab. Grillitsch, der für das Team absagen musste, stand als Innenverteidiger in der Startelf. Dafür fehlte Posch, der im Teamcamp vom Virus heimgesucht wurde. Im Mittelpunkt stand vorerst aber Baumgartner, der einen Schuss von Kramaric knapp neben das Tor lenkte. Bochum ging aber durch Asano in Führung, nach der Pause glich Raum aus. Nur fünf Minuten später schnappte sich Asano, der schon die Führung erzielt hatte, den Ball, setzte sich gegen Grillitsch durch und brachte Bochum 2:1 in Führung.