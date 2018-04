Schaub: "Wieder kein Titel, das tut weh und ist bitter"

Für Stefan Hierländer ist das Finale sogar ein echtes Heimspiel, spielte er doch in seiner Teenagerzeit in Klagenfurt. "Mein Ziel war es, das Finale in meinem Heimatstadion zu spielen, das ich sehr gut kenne", sagte der 27-jährige Kärntner. Der Mittelfeldmann ist überzeugt, dass Sturm den Europa-League-Semifinalisten bezwingen kann. "Wir haben schon bewiesen, dass wir auch Salzburg Paroli bieten können."

Bis zum Endspiel warten aber noch drei Meisterschaftspartien auf die Grazer: Nach dem Pack-Derby am Samstag (16.00) in Wolfsberg, kommt es am 29. April in der wohl wieder ausverkauften Merkur Arena zum schnellen Wiedersehen mit Rapid. Und eine Woche später gastiert Sturm am 6. Mai im möglicherweise vorentscheidenden Liga-Match in Salzburg, bevor es nur drei Tage später zum großen Cup-Showdown der beiden Teams kommt.