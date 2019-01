Schalke-Legionär Schöpf droht wegen Knieverletzung Pause

Alessandro Schöpf hat nach seiner frühen Auswechslung beim 2:2-Auswärtsremis von Schalke 04 gegen Hertha BSC im Auftaktspiel der 19. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga am Freitag über Probleme am Außenband und der Kapsel im Knie geklagt. Wie lange der ÖFB-Teamspieler pausieren muss, stand aber auch am Samstag zu Mittag noch nicht fest.

Hertha-Abwehrspieler Karim Rekik traf Schöpf in der 13. Minute brutal am Unterschenkel und war mit der Gelben Karte noch gut bedient. "Ich wollte ihn nicht verletzen und denke nicht, dass es eine Rote Karte war. Es war ein Unfall", meinte Rekik. Sein Ballkontakt sei schlecht gewesen. "Dann war er schneller als ich, und ich bin ihm auf den Fuß gestiegen. Das tut mir sehr leid", sagte der 24-jährige Niederländer. Auf Instagram entschuldigte er sich noch einmal beim Tiroler. "Es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Gute Besserung! Ich hoffe, du bist schnell wieder fit!" Schöpf konnte noch kurz weiterspielen, musste aber in der 27. Minute ausgetauscht werden.