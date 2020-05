Sarkaria bleibt zumindest bis 2021 ein Austrianer

Kurz vor dem Re-Start in die Bundesliga traf die Wiener Austria eine Personalentscheidung und zog die Option bei Manprit Sarkaria, "wobei noch weitere Gespräche folgen könnten", wie der Verein in einer Aussendung bekanntgab.



Der offensive Allrounder wechselte 2013 zur Austria und kämpfte sich über das U18-Akademie-Team schnell in die zweite Mannschaft. 2017/18 verhalf er nicht nur den Young Violets zum Aufstieg in die 2. Liga, sondern kam auch immer wieder in der Bundesliga zum Einsatz (bislang 29 Pflichtspiele) und hinterließ dort bleibenden Eindruck.