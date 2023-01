Sampdoria? Sevilla? Dragovic muss in Belgrad bleiben

Beide mussten sich nun anders orientieren. Denn wie Dragovic gegenüber dem KURIER bestätigt, wird es nichts mit einem Wechsel. Um die sportlichen Ziele nicht zu gefährden, hat der Verein ein Veto eingelegt. Dragovic muss bleiben.

"Ich werde das akzeptieren"

"Ich finde es sehr schade und kann es nicht nachvollziehen, wenn man einem Spieler so eine Chance verbaut, aber ich bin Profi und werde das natürlich akzeptieren", sagt Dragovic. "Umso mehr freue ich mich auf jedes einzelne Spiel vor unseren super Fans in Belgrad, mit denen ich im Sommer wieder den Meistertitel feiern will."

Die Chancen darauf stehen ohnehin bestens. Roter Stern hat nach 19 Partien zehn Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen Partizan. Es wäre der zweite Titel mit Dragovic, der seit 2021 beim Verein ist und dessen Vertrag in Belgrad noch bis 2024 läuft.