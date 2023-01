Ex-Teamkapitän Ivanschitz wird neuer Vienna Sportdirektor

Der First Vienna FC 1894 gab am Mittwochvormittag ihren neuen Sportdirektor bekannt. Der ehemalige Teamkapitän Andreas Ivanschitz tritt die unmittelbare Nachfolge von Markus Katzer an.

„Mit Andreas Ivanschitz konnten wir die Position mit viel Kompetenz intern rasch nachbesetzen. Andi kennt mittlerweile den Verein und unsere Philosophie, die er auch mitentwickelt hat, sehr gut. Wir sind überzeugt mit ihm den richtigen Mann für die kommenden Aufgaben gefunden zu haben und sehen uns in unserem Weg der schrittweisen Umsetzung der Strategie „Vienna 2026“ bestätigt“, sagt Vienna Präsident Kurt Svoboda.