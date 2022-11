Salzburger wünschen sich Manchester United in Europa League

Nach dem Aus in der Champions League als Gruppendritter geht es für die Jaissle-Elf am 16. und 23. Februar in der Europa League weiter. Als mögliche Gegner kommen neben dem englischen Rekordmeister auch die AS Roma, Sturm-Bezwinger FC Midtjylland, PSV Eindhoven, AS Monaco, Union Berlin, Stade Rennes und der FC Nantes infrage. Das 0:4 bei AC Milan am Mittwoch steckten die Salzburger jedenfalls gut weg, mit einem verdienten 2:1 beim Wolfsberger AC festigten die Mozartstädter am Samstag die Tabellenführung in der Bundesliga.

Jaissle freute sich über einen "richtig guten" Auftritt seiner Mannschaft. "Das ist keine Selbstverständlichkeit nach so einem Highlight unter der Woche im San Siro", betonte der Deutsche. Nach vielen englischen Wochen mit Verletzungssorgen belohnte der Coach seine Truppe. "Es gibt jetzt drei Tage frei, das haben sie sich verdient. Dann können wir noch einmal Kräfte sammeln für den Endspurt in Klagenfurt. Da wollen wir noch einmal drei Punkte holen", sagte Jaissle vor dem letzten Ligaspiel in diesem Jahr in Kärnten.