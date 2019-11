Salzburger Selbstfaller: Der LASK sitzt dem Leader im Nacken

Das Spiel verlief von Beginn an nur in Richtung des Tores der Gäste. Salzburg hatte praktisch immer den Ball und war auch fast immer in der SKN-Hälfte. St. Pölten hatte früh umstellen müssen und das beeinflusste das Spiel. In Ermangelung eines weiteren Rechtsverteidigers musste nach der Verletzung von Rasner Linksverteidiger Davies die Seiten wechseln.

Der Tabellenführer nützte dies eiskalt aus, spielte fast jeden Angriff über die Seite des Teamspielers aus Sierra Leone und kam so schnell zur Führung: Nach einem Gestocher im Strafraum war Minamino zur Stelle – 1:0 (13.).