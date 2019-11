Erstes Spiel nach Struber: Klarer WAC-Sieg in Mattersburg

Der israelische Topstürmer Shon Weisman mit einem Doppelpack (24., 58.) sowie seinen Toren Nummer 13 und 14, sein Angriffspartner Anderson Niangbo (33.) und Christopher Wernitznig (75.) trugen sich im Pappelstadion in die Wolfsberger Schützenliste ein. Andreas Kuen (87.) gelang nur der Ehrentreffer. Die Kärntner kehrten nach dem Heim-0:3 gegen Tabellenführer Salzburg auf die Erfolgsstraße zurück und freuten sich über den neunten Saisonsieg. Damit kann die Generalprobe für das Europa-League-Heimspiel gegen Stefan Lainers Mönchengladbach am Donnerstag (18.55 Uhr) in Graz als vollkommen gelungen bezeichnet werden.

Sehenswerter Treffer von Weissman

Die Kärntner zeigten sich vom Struber-Abgang unbeeindruckt. Schon nach einer Minute musste Martin Kuster bei einem Niangbo-Abschluss eingreifen. Ein Kopfball des Salzburg-Leihspielers landete im Außennetz (12.). Sein Kollege Weissmann war im Abschluss effizienter. Nach Liendl-Flanke traf der Israeli via Volley-Seitfallzieher, Kuster machte dabei nicht die beste Figur. Dafür konnte sich der Mattersburg-Tormann danach bei einem weiteren Volley des WAC-Stürmers auszeichnen (27.).