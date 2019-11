Salzburger Juwel: Der grenzenlose Hype um Erling Braut Haaland

Erling Braut Haaland ist ein Phänomen. Der erst 19-jährige Salzburg-Stürmer, der nach drei Spieltagen die Torschützenliste der Champions League mit sechs Treffern anführte, hat europaweit eine mediale Hysterie ausgelöst, wie es sie noch nie um einen Spieler eines österreichischen Klubs gegeben hat. Zwei Zahlen, die verdeutlichen, was Haaland da in seinen ersten drei Spielen in der Königsklasse gelungen ist: Für sechs Tore in der Champions League brauchte Cristiano Ronaldo vier Jahre und 32 Einsätze. Lionel Messi schaffte es in drei Jahren und 17 Einsätzen.

Der Norweger schreibt Schlagzeilen in ganz Europa. Seit Wochen vergeht praktisch kein Tag, an dem er nicht mit irgendeinem anderen der europäischen Topklubs in Verbindung gebracht wird. Laut der englischen Zeitung Guardian sollen ihn mittlerweile 20 Vereine ganz oben auf ihrer Wunschliste haben - darunter Manchester United und City, Real Madrid, Juventus Turin, Salzburgs Champions-League-Gegner SSC Napoli sowie die Münchner Bayern.