Salzburger Jubel nach CL-Einzug: "Wir haben den Fluch gebrochen"

Die Tore etwa fielen genau zum richtigen Zeitpunkt: das 1:0 durch Daka aus der ersten Chance nach einer schwachen Anfangsviertelstunde; das 2:1 durch einen von Szoboszlai verwandelten Elfmeter Sekunden vor dem Pausenpfiff; das 3:1 wieder durch Daka genau in einer Phase als Maccabi dem 2:2 eigentlich näher war als Salzburg einem dritten Tor.

Die schwache Leistung hin oder her, die interessiert am Tag danach ja niemanden mehr – genauso wie es bei starken Leistungen in erfolglosen Play-off-Duellen einst war. Was einzig und alleine zählt, ist der Aufstieg in die Gruppenphase. Und den haben die Salzburger sich dieses Mal irgendwie „ernudelt“.