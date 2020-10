Lostag in der Champions League: Die Bayern warten auf Salzburg

2019 war Österreichs Meister direkt für die Gruppenphase qualifiziert. In diesem Jahr überstand Red Bull erstmals die Qualifikation. Im Play-off wurde Israels Meister Maccabi Tel Aviv ausgeschaltet. Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Israel gab es am Mittwoch auch im Heimspiel einen 3:1-Erfolg Die Auslosung findet heute, Donnerstag, um 17 Uhr in der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Wie schon vor einem Jahr sind die Salzburger im dritten Topf mit sieben anderen Klubs.