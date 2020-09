Quali-Fluch gebrochen: Salzburg steht in der Champions League

Auch bei den Israelis gab es Veränderungen – zwangsläufig, weil Davidzada, der im ersten Spiel begonnen hatte wie zehn seiner Kollegen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. In der Startelf stand dieses Mal auch Routinier Shechter. Der Mittelstürmer hatte vor zehn Jahren in einem Play-off-Spiel in der Red-Bull-Arena ein Tor für Hapoel Tel Aviv erzielt.

Verhaltener Start

Auch das Spiel begann anders als das Hinspiel. Salzburg spielte verhalten, langsam, behäbig. Von der aggressiven Spielweise, die sonst praktiziert wird, war nichts zu sehen. In Tel Aviv war jedenfalls so begonnen worden – bis man früh aus einem Konter in Rückstand geriet.