Salzburger Erkenntnis: In der Champions League ist alles drin

Der starke Auftritt hat auch bei Sevillas Coach Julen Lopetegui Eindruck hinterlassen: „Wir haben gegen ein Team mit guten Spielern gespielt, die es zu großen Teams schaffen werden – alle von ihnen.“

Wenn das keine Zusatz-Motivation fürs nächste Spiel in Gruppe G ist. Am 29. September kommt Frankreichs Meister Lille (zum Auftakt 0:0 gegen Wolfsburg) nach Salzburg. Trainer Jaissle und Sucic sind sich einig, was bis dahin auf jeden Fall trainiert werden muss: „Elfmeter schießen.“ Zunächst wartet aber am Sonntag der Liga-Hit gegen Rapid.