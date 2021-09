Nach Salzburgs Elfer-Drama: "Beim dritten war es schon zum Lachen"

"War ein verdienter Punkt"

Der Mann des Spiels war Karim Adeyemi, der für die Salzburger drei Elfmeter herausholte, aber auch einen davon verschoss. "Es sind gemischte Gefühle. Wir haben in der ersten Hälfte nicht so viel Ballbesitz gehabt, aber genug Chancen. Drei Elfer, was soll ich sagen", so Adeyemi nach dem Spiel, "Am Schluss war es ein gutes Spiel und ein verdienter Punkt."