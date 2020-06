Salzburg verspielt gegen den WAC eine 2:0-Führung

Wenn Salzburg in der 71. Minute das 2:0 erzielt, sollte der Sieger eigentlich feststehen. Gestern war das gegen den WAC aber nicht so. Die Wolfsberger kamen in der Red-Bull-Arena noch zu einem 2:2. Damit knöpften sie dem Serienmeister wie schon am Mittwoch ein Unentschieden ab.

Das enttäuschende 0:0 steckte den Salzburgern von Beginn in den Knochen. Es dauerte einige Minuten mit zwei gefährlichen WAC-Angriffen, bis das Werkl zu laufen begann. Und dem Tabellenführer gelang, was ihm in Wolfsberg versagt geblieben war: ein Tor. Nach toller Vorarbeit von Hwang schloss Okugawa ab – 1:0 (19.).

Danach hätte es Schlag auf Schlag gehen können, doch Hwang und Farkas ließen große Möglichkeiten auf das zweite Tor aus.

Der Routinier kam ins Spiel

WAC-Coach Feldhofer reagierte schnell, brachte Routinier Liendl für den 18-jährigen Stratznig, den er wie Torjäger Weissman zunächst geschont hat.

Am Spielverlauf änderte dies wenig, die Salzburger blieben überlegen, Möglichkeiten sollte es bis zum Pausenpfiff allerdings keine mehr geben. Auch Hälfte zwei war zunächst von Chancenarmut geprägt.