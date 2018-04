Salzburg verliert das Halbfinal-Hinspiel in Marseille

Schon davor hatte es Salzburg gar nicht schlecht gemacht. Wie geplant wurde Marseille so gut wie möglich so weit wie möglich vom eigenen Strafraum ferngehalten. Das offensive Verteidigen funktionierte auch nach dem frühen Rückstand gut.

Wenige Chancen

Es war überhaupt ein Spiel, das sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielen sollte. Beide Mannschaften, die schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt hatten, zeigten einigen Respekt. Chancen blieben Mangelware, wohl auch weil OM bis zur Pause keine Standardsituation aus aussichtsreicher Position mehr hatte. Aber auch Salzburg kam in einer fußballerisch enttäuschenden ersten Hälfte nur einmal gefährlich in den Strafraum: Munas Dabbur fand nach einem Solo allerdings keine Anspielstation (26.).

Nach dem Wechsel begann Salzburg extrem aggressiv. Die Franzosen schienen extrem überrascht zu seinen, waren minutenlang nur staunende Zuschauer. Marseille-Keeper Pelé kam nach einer Schlampigkeit an der Strafraumgrenze in höchste Not gegen Hwang (47.). Dann übersah Collum ein klares Foul von Lopez an Lainer im Strafraum (52.). Und Sekunden danach ließ Wolf die große Ausgleichschance aus. Seinen Schuss konnte Pelé mit einer Parade abwehren.