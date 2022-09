Salzburg und Sturm Graz räumten bei Bruno-Gala groß ab

Jantscher, der seinen zweiten Bruno gewonnen hat, freute sich. "Es ist immer was Besonderes wenn man persönlich eine Auszeichnung erhält. Ich habe vor 10 Jahren auch gewonnen, es freut mich auch als alter Spieler was zu gewinnen." Für Salzburg-Coach Jaissle hat die Auszeichnung einen "sehr großen Stellenwert". "Es ist eine Riesenehre, ich nehme den hier stellvertretend entgegen, die Mannschaft macht einen überragenden Job."

Bereits zum sechsten Mal wurde David Alaba, mit Real Madrid spanischer Meister und Champions-League-Sieger, zum besten Legionär gewählt. "Danke für die Auszeichnung, sie wird sicher einen schönen Platz bei mir zu Hause bekommen", sagte der mittlerweile 30-jährige Alaba am Montagabend bei der Ehrung in Wien. Zu seinem ersten Bruno in Verbindung mit Real meinte er: "Ich fühle mich da mittlerweile wirklich sehr wohl und wir sind auch jetzt sehr gut in die Saison gestartet. Die Mitspieler machen es mir sehr einfach, dass ich mich da sehr gut einbringen konnte."