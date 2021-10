Salzburg und die Siegesserie: Die Chance auf die perfekte Saison

Bullen im Flow

Schafft Salzburg heuer den Sprung in diesen elitären Kreis? LASK-Stürmer Marko Raguz traut dem überlegenen Tabellenführer alles zu: „Wenn es 32 Spiele gibt, dann können sie diese auch gewinnen. Denn niemand konnte ihnen bisher annähernd das Wasser reichen.“ Fakt ist: Salzburg hat mit den zehn Siegen den eigenen Startrekord von 2018 eingestellt. „Wir sind mittlerweile in einen Flow gekommen“, weiß Max Wöber, „wir sind sehr stabil und reifer geworden als in den letzten Jahren.“

Das ist sicher auch ein Verdienst von Trainer Jaissle. Der 33-Jährige will den aktuellen Rekorden nicht zu viel Bedeutung zumessen: „Das ist jetzt noch nicht aussagekräftig. Titel werden erst am Ende der Saison vergeben.“ Seine Mannschaft bereitet ihm aktuell aber natürliche sehr viel Freude: „Wenn man so durchmarschiert wie in den letzten Wochen, dann muss man auch mal den Hut ziehen.“

Ob es tatsächlich zur perfekten, ungeschlagenen Saison reichen kann? Jaissle: „Wir wissen nur, dass wir an jedem Spieltag erneut an unsere Grenze gehen müssen. Es bleibt einfach von Spiel zu Spiel ein harter Kampf in der Liga. Schauen wir mal, wofür es dann am Ende reicht.“