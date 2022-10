Salzburg trotz verpatzter Champions-League-Generalprobe positiv

Red Bull Salzburgs Generalprobe für das Champions-League-Duell mit Dinamo Zagreb ist nicht nach dem Geschmack des österreichischen Fußball-Serienmeisters verlaufen. Die „Bullen“ schrammten am Samstag beim 1:1 gegen den LASK haarscharf an einer Heimniederlage vorbei, ein Treffer von Oumar Solet in der 96. Minute verhinderte die erste Bundesliga-Pleite in Wals-Siezenheim nach 31 Partien. Trainer Matthias Jaissle war dennoch bemüht, die positiven Aspekte hervorzuheben.

Der Deutsche freute sich über die Moral seiner Truppe, die bis zum Schluss verbissen um das Tor kämpfte - das dank eines schweren Patzers des LASK-Torschützen Marin Ljubicic schließlich gelang. „Unser Ausgleich zeigt die Mentalität der Mannschaft, dass sie nie aufgibt und immer an sich glaubt. Das gibt uns das nötige Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben. Im Hinblick auf das Dinamo-Spiel am Mittwoch war unser Ausgleich sehr wichtig, weil er uns Rückenwind gibt“, erklärte Jaissle.