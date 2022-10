Rapid-Coach Feldhofer nach 5:0: "Nicht glauben, dass wir super sind"

Ein seltsames Match. So nannte Ferdinand Feldhofer den 5:0-Kantersieg gegen WSG Tirol. Denn so eindeutig und einseitig, wie es das nackte Ergebnis vielleicht vermuten lassen w├╝rde, war dieses Duell gar nicht. Deshalb warnte der Rapid-Coach nach dem h├Âchsten Sieg seiner Trainerlaufbahn auch davor, das 5:0 falsch einzuordnen und nun gleich wieder die B├Ąume in den H├╝tteldorfer Himmel wachsen zu lassen.