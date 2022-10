Dramatik in Salzburg: Der Meister glich gegen LASK in Minute 96 aus

Doch dann hatte der LASK die beste Chance des Spiels. Köhn verschätzte sich bei einem Freistoß von Michorl, doch der Ball ging an die Latte (63.).

In der 75. Minute brachte Jaissle mit Adamu und Simic noch zwei neue Offensivspieler. Immerhin hatte Salzburg in allen Saisonspielen zuvor zumindest ein Tor erzielt. Wie auch der LASK – der dann überraschend in Führung ging. Nach einem Einwurf von Renner köpfelte Michorl in den Strafraum, und Ljubicic reagierte schneller als Pavlovic und Köhn (79.). Fast im Gegenstoß vergab Sucic einen Sitzer. In Nachspielzeit parierte Schlager einen Schuss von Sucic. Und nur Sekunden vor dem Ende leistete sich Ljubicic einen Fehlpass in den eigenen Strafraum, Solet (96.) erzielte mit einem Gewaltschuss noch den späten, glücklichen Ausgleich.