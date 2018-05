Salzburg trotz Heimsieg im EL-Halbfinale gescheitert

Salzburg-Trainer Marco Rose hatte seine Startelf auf zwei Positionen verändert. Statt U-21-Teamspieler Hannes Wolf kam wie in allen Europa-League-Partien davor Xaver Schlager. Der 20-Jährige übernahm den offensiven Part in der Mittelfeldraute. Neben Munas Dabbur stürmte Frederik Gulbrandsen. Der zuletzt formschwache WM-Starter Hee-Chan Hwang saß wie Wolf zunächst auf der Ersatzbank.

Aber auch bei Olympique Marseille gab es eine Umstellung in der Startelf. Der angeschlagene griechische Teamstürmer Kostas Mitroglu fehlte, für ihn begann Valere Germain, der in der vergangenen Saison mit AS Monaco das Semifinale der Champions League erreicht hatte. Im Tor stand wieder Yohann Pelé, der zuletzt verletzte Stammkeeper Steve Mandanda hatte es erneut nicht in den Kader geschafft. Er saß nur auf der Tribüne.

Feurige Fans

Begleitet wurden die Franzosen von gut 2000 Anhängern. Einige von ihnen hatten vor dem Spiel für Probleme gesorgt. Bei einem Fanmarsch vom Salzburger Stadtzentrum zum Stadion in Wals-Siezenheim hatten sie sich auf die Gleise der Westbahnstrecke verirrt. Der gesamte Zugverkehr musste für gut 15 Minuten unterbrochen werden.

In der Red-Bull-Arena waren die OM-Fans dann alle in Blau oder Weiß gekleidet und sorgten wie beim Hinspiel für eine südländische Stimmung. Die hat auch gestern im Stade Vélodrome geherrscht. 22.000 waren zum Public Viewing in die EM-Arena gekommen.

Die OM-Anhänger, die in Salzburg waren, sahen im Nebel, den sie durch das Abbrennen von einem guten Dutzend Bengalischer Feuer verursacht hatten, einen extrem offensiven Beginn ihrer Mannschaft. Die Salzburger hatten Probleme. Minutenlang brachten sie den Ball nicht aus der Gefahrenzone.

Marseille hatte auch die erste Halbchance: Nach einem Payet-Freistoß kamen drei OM-Spieler nicht richtig zum Ball, darunter war auch Florian Thauvin (5.). Im Hinspiel hatte der Flügelstürmer aus einer ähnlichen Aktion für das frühe 1:0 gesorgt.