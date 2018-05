Videobeweis? Die UEFA wird nicht daran vorbeikommen

Lewandowski vs. Ramos

Kurz nach der Pause gab es wieder Elfmeter-Alarm (52.), erneut waren die Bayern, die zu diesem Zeitpunkt mit 1:2 zurücklagen, die Leidtragenden. Lewandowski hatte einen weiten Ball in den Strafraum angenommen und war dabei vor Sergio Ramos am Ball. Der Real-Kapitän kam zu spät und räumte den Polen mit seinem Körper aus dem Weg. Direkt vor den Augen des Torrichters, die Pfeife blieb dennoch stumm.

Stoß gegen Mané

In Rom hätte es am Mittwoch schon nach knapp acht Minuten – kurz bevor Liverpool in Führung gegangen ist – einen Elfer für die Engländer geben können, wenn nicht sogar müssen. Bei einem hohen Ball in den Strafraum wollte Mané den Ball mit der Brust annehmen und ging dabei zu Boden. Wie erst in der Zeitlupe zu sehen war, hatte ihm Romas Manolas mit beiden Händen einen Stoß in den Rücken versetzt.