Salzburg: Wirbel um Pavlovic und ein neues Abwehr-Juwel aus Dortmund

Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls hoch, dass Pavlovic Salzburg im Sommer (um gutes Geld) verlassen wird. Der 22-Jährige hat einen Vertrag bis 2027, mehrere Top-Klubs haben bereits Interesse angemeldet.

Vier Millionen für Nachfolger

Salzburg baut bekanntlich gerne vor, will das auch diesmal machen. Am letzten Tag des Transferfensters (für die Topligen, in Österreich ist es noch eine Woche geöffnet) ist das Objekt der Begierde Hendry Blank.

Der 19-jährige deutsche U20-Teamspieler kam zuletzt meist bei der zweiten Mannschaft von Dortmund zum Einsatz, hat aber auch schon Bundesligaluft geschnuppert.

Der Innenverteidiger kommt als Perspektivspieler, soll früher oder später in die Fußstapfen von Pavlovic und auch Oumar Solet treten. Die Ablösesumme soll rund vier Millionen Euro betragen.