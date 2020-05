Salzburg-Trainer Schmidt hat ein neues Ziel

Roland Kirchler fühlte sich nur in seiner Meinung bestätigt, die er in dieser Saison schon einige Male artikuliert hatte: „Der Titel ist an Salzburg vergeben.“ Es war nicht das einzige Lob, dass der Innsbruck-Trainer nach dem 0:6 in Salzburg den Siegern zollte: „Es war von Beginn an ein Spiel auf einer schiefen Ebene. Nach dem Ausschluss war es nur mehr eine Frage, ob die Salzburger hungrig sind oder nicht. Und sie waren leider sehr hungrig. Ich habe noch nie eine bessere Salzburger Mannschaft gesehen“, meinte der Tiroler, der einst ja als Spieler als zwei Mal in Salzburg unter Vertrag gestanden war.

Angesichts der netten Worte seines Kollegen war Salzburg-Trainer Roger Schmidt in der gemeinsamen Pressekonferenz sichtlich und hörbar gerührt: „Ich möchte mich bei Roland Kirchler für das Lob bedanken“, sagte der Deutsche, der natürlich auch seine Spieler lobte: „Wir haben von der ersten Sekunde an das umgesetzt, was uns auch in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Meine Mannschaft hört nie auf, Druck zu erzeugen, und sie hat Freude am Fußball spielen. Das freut mich besonders.“

Die Innsbrucker beschäftige nach dem Spiel natürlich auch die Rote Karte für Szabolcs Safar. „Es hat keinen Kontakt gegeben, daher war es für mich kein Foul und keine Rote Karte“, meinte der Innsbruck-Keeper, der ein Irrtum unterlag, dem viele unterliegen. Für ein zu ahndendes Foulspiel ist laut Regelwerk eine Berührung nicht das alleinige entscheidende Kriterium, es reicht schon der Versuch, ein strafbares Vergehen zu begehen. Und den hat Safar, der mit den Beinen voraus Richtung dem auf ihn zulaufenden Mane entgegenkam, wohl gemacht.