Salzburg träumt vom Aufstieg: "Es ist einfach eine geile Geschichte"

Schön langsam gehen auch Trainer Matthias Jaissle die Worte aus. Seine Salzburger liegen nach dem 3:1-Heimsieg gegen Wolfsburg mit sieben Punkten auf Platz eins in Gruppe G - und damit voll auf Kurs Richtung Achtelfinale. Sevilla liegt jetzt schon vier Zähler zurück, Lille und Wolfsburg sogar jeweils fünf. "Es ist einfach eine geile Geschichte", schüttelte Jaissle fast ungläubig den Kopf, "jetzt ist die Zeit, in der wir die Spiele in der Champions League auch genießen können."

Schlechtes Mathe

Von der K.o.-Phase will er noch nicht sprechen, schon gar keine Rechenspielchen anstellen, wonach man mit einem Sieg in Wolfsburg vielleicht den Aufstieg schon am nächsten Spieltag fixieren könnte. "Mathe war ein schlechtes Fach von mir in der Schule", grinst der 33-jährige Deutsche, "wir wollen weiter unseren Fußball zeigen, auch in Wolfsburg wieder frech und mutig auftreten. Weniger uns über die Tabelle definieren."

Die Leistung beim Sieg gegen Wolfsburg war "nahe an 100 Prozent, wie ich es mir vorstelle". Was das mit ihm und der Mannschaft macht? "Mich macht es stolz. Und der Mannschaft gibt es hoffentlich viel Selbstvertrauen."