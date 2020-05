Salzburg stolpert über Ligaschlusslicht Admira

Walter Knaller (Admira-Trainer): "Es ist das passiert, was passieren muss, wenn man gegen Salzburg gewinnen will. Man braucht in gewissen Phasen ein bisschen Glück. Man kann nicht alles verteidigen, was Salzburg inszeniert. Aber es war auch der Spielfilm positiv für uns mit diesem ersten Tor und dann ist die Post abgegangen. Gewonnen haben wir es mit vollem Herz, voller Leidenschaft. Über Standardsituationen ist uns das gelungen."

Roger Schmidt (Salzburg-Trainer): "Wir haben nicht so zu unserem Spiel gefunden, wie wir es gewohnt sind. Wir haben das extrem geschlossene Spiel gegen den Ball ein bisschen vermissen lassen. So wurde es eher ein offenes Spiel. Nach der Pause hatten wir mehr Linie im Spiel. Die Admira hat gekämpft und sich den Sieg dann auch verdient. Wir haben genügend Möglichkeiten gehabt, auch in der ersten Halbzeit, das Spiel in eine andere Richtung zu lenken."