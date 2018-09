Salzburg schlägt St. Pölten in umkämpftem Spitzenspiel

Alle neun Partien in der Bundesliga und im ÖFB-Cup gegen den SKN St. Pölten gewonnen, in jedem dieser Duelle mehr als ein Tor – insgesamt 29 – erzielt: Was sollte da gestern in der NV-Arena für Serienmeister Salzburg schon schief gehen?

Wenig. Zwar hatte der Tabellenführer mehr Mühe als sonst gegen den SKN. Aber der hat ja auch eine bessere Mannschaft als in den letzten Jahren. Aber schlussendlich ging die Erfolgsserie beim ersten Verfolger weiter: Salzburg siegte 3:1, ist nun das einzige ungeschlagene Team der Liga und baute den Vorsprung auf St. Pölten auf sieben Punkte aus.