Last-Minute-Sieg für Hartberg im Kellerduell gegen Altach

Bei den lange Zeit besten Chancen der Hartberger musste der Vorarlberger Schlussmann gar nicht eingreifen. Der eingewechselte Fabian Schubert zielte in der 62. Minute allein vor dem Tor am langen Eck vorbei und schaffte es elf Minuten später, den Ball aus fünf Metern am leeren Tor vorbeizuschießen.

Die Strafe dafür folgte in der 82. Minute. Christian Gebauer zog auf der rechten Seite auf und davon und bediente Grbic, der den Ball in Abwesenheit des erkälteten Goalgetters Hannes Aigner aus kurzer Distanz ins Netz beförderte. Trotz dieses Tiefschlags gelang den Hartberger noch die Wende: Nach einer zur kurz abgewehrten Flanke war Ljubic in der 86. Minute mit einem sehenswerten Volley ins lange Eck erfolgreich. In der 92. Minute landete der Ball nach einem Corner vor den Füßen von Philipp Siegl - bei dessen abgefälschtem Aufsitzer war Kobras ebenfalls machtlos.