Salzburg nach Nullnummer enttäuscht: "Müssen uns belohnen"

Nach 43 Liga-Heimspielen in Folge mit zumindest einem Treffer blieb Salzburg erstmals ohne Tor. Der Tabellenführer gab beim 0:0 gegen die Admira zwar den Ton an, war drückend überlegen, brachte den Ball jedoch nicht ins Netz. "Unser Chancenverwertung ist mangelhaft. Darum ist es bitter, weil wir uns für ein richtig gutes Spiel nicht belohnt haben", analysierte Trainer Matthias Jaissle nüchtern. Die Generalprobe für das Champions-League-Spiel am Dienstag in Lille ist missglückt, was dem Coach aber keine Sorgenfalten auf die Stirn trieb: "Wir waren in allen Bereichen dominant. Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel meiner Jungs, das stimmt mich positiv für Dienstag."