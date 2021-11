Alles andere als ein Heimsieg über die Admira wäre für Serienmeister Salzburg ab 17 Uhr eine Enttäuschung. Der große Vorsprung der Bullen auf die Verfolger WAC und Sturm Graz soll gehalten werden. Coach Matthias Jaissle, der nach seiner Corona-Erkrankung wieder zurückkehrt, sah nach zwei Remis in den jüngsten vier Runden und das Champions-League-Spiel in Lille am Dienstag vor Augen aber Grund genug, vor dem Alltag zu warnen: "Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass uns die Gegner das Leben schwer machen.“