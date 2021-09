Salzburg hat Aufstieg im Visier: Jugend schützt vor Erfolgen nicht

Hungrige Bullen bleiben bodenständig

Tabellenführer der Gruppe G – das hört sich auch für Jaissle gut an. Sein Team hat die Tür zum Achtelfinale einmal aufgemacht. Nach vier Punkten aus zwei Spielen ist klar: In dieser Gruppe gibt es zwar nur starke, aber keine übermächtigen Gegner. Vorzeitige Euphorie kommt bei Jaissle und seinem Team jedoch nicht auf. „Grundsätzlich hat sich für uns nichts geändert, wir fahren ganz gut damit, dass wir auf dem Boden bleiben“, betonte er. Auch Torjäger Karim Adeyemi weiß Platz eins richtig einzuschätzen: „Es ist zwar unglaublich, aber wir haben noch nichts gewonnen.“ Auch eine ausgelassene Kabinenparty blieb, wie er berichtete, aus – obwohl man nach einem Sieg gegen den französischen Meister schon einmal ein bisschen feiern hätte dürfen. Zumal der Coach das Donnerstag-Training zur Belohnung auf Freiwilligen-Basis stellte. Das heißt aber nicht, dass die Bullen nicht Lust auf mehr hätten. „Wir sind hungrig auf sehr, sehr viel mehr“, grinste Verteidiger Max Wöber.

Qualität auch in der Breite des Kaders

Ein weiterer Grund, warum es für Salzburg heuer noch besser läuft, ist die Breite im Kader. Ausfälle können ohne Qualitätsverlust kompensiert werden. Bestes Beispiel: Mit Wöber, Solet und Piatkowski waren die besten drei Innenverteidiger verletzt, also sprangen in der Liga Onguene und Bernado ein. Mit Bravour. Für die Königsklasse wurde Wöber wieder fit, glänzte gemeinsam mit Onguene. Von einer möglichen Problemzone ist nichts zu sehen, die Ersatzleute sind alle bereit. Wer reinkommt, der liefert auch. Zurecht sagt Trainer Jaissle: „Ich habe absolutes Vertrauen in den gesamten Kader.“