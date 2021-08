Salzburg-Gegner Bröndby von Corona-Ausbruch geschwächt

Red Bull Salzburg trifft im entscheidenden Play-off um den Einzug in die Fußball-Champions-League wie im Vorjahr auf einen vom Coronavirus geschwächten Gegner. Dänemarks Meister Bröndby verzeichnete vor dem Hinspiel nächsten Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) in Salzburg bisher sechs Fälle. Der Großteil der Akteure dürfte auch im Rückspiel am 25. August noch nicht zur Verfügung stehen - für Salzburg ein erheblicher Vorteil.

Im Vorjahr hatten die Bullen den nach zahlreichen positiven Tests dezimierten israelischen Champion Maccabi Tel Aviv mit 2:1 und 3:1 bezwungen und damit ihren Fluch gebrochen, nie eine Champions-League-Qualifikation überstanden zu haben. Ob es Bröndby so schwer trifft wie die Israelis, bei denen im September 2020 mehr als elf Spieler ausgefallen waren, bleibt abzuwarten. Trainer Niels Frederiksen muss in jedem Fall improvisieren.

Am Mittwoch wurden die Stammspieler Christian Cappis, Mathias Greve und Tobias Börkeeiet sowie Ersatztorhüter Thomas Mikkelsen positiv getestet. PCR-Tests hätten die Ergebnisse laut Bröndby-Angaben bestätigt, die Akteure würden damit für die kommenden Spiele nicht zur Verfügung stehen.