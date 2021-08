Testspiel-Hit: Auch das Ergebnis passte zum Salzburger Fußballfest

Matthias Jaissle tauschte zur Halbzeit gleich neun Spieler aus – und Salzburg dominierte weiter das Spiel. Bei Barcelona musste Yusuf Demir bis zur 72. Minute auf der Bank sitzen, dann kam er für Antoine Griezmann ins Spiel. Der 18-jährige Wiener ist ja von Rapid an Barcelona verliehen, konnte in den bisherigen Testspielen überzeugen und versuchte, in Messis Rolle zu schlüpfen.