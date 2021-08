Der Fall Timanowskaja: Zwischenlandung in Wien mit viel Brisanz

Staatssekretär Magnus Brunner wechselte mit der 24-Jährigen die ersten Worte: „Sie ist jetzt hier in Sicherheit, es geht ihr gut. Natürlich ist sie nach den Geschehnissen der letzten Tage müde und in Sorge um ihre Familie.“

Die ursprüngliche Route wurde aus Sicherheitsgründen kurzfristig geändert. Denn der Flug nach Warschau wäre über belarussisches Gebiet erfolgt, Timanowskaja wurde auf die AUA-Maschine umgebucht und von Securities begleitet.

Die wirre Reise hat am Sonntag angefangen. Funktionäre des belarussischen Verbandes wollten die Sportlerin gegen ihren Willen in den Flieger in Richtung Heimat setzen. Man packte ihre Koffer und verfrachtete sie in ein Auto Richtung Flughafen. Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sollte später via Twitter von Kidnapping sprechen. Im Flughafen in Tokio aber wandte sich Timanowskaja an die japanischen Sicherheitsbehörden und begab sich in deren Gewahrsam.