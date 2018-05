Salzburg-Coach Rose: „Es gibt in der Welt größere Tragödien“

Es gibt im Fußball Siege, die sind bitterer als jede Niederlage. Genau so einen Erfolg feierte Salzburg am Donnerstag just im Semifinal-Rückspiel der Europa League gegen Olympique Marseille. Der 2:1-Heimsieg war zu wenig für den Finaleinzug.Ein Auswärtstor entschied ein Duell, in dem Salzburg in beiden Spielen über weite Strecken die bessere Mannschaft war. Ein Treffer der Franzosen in der 116. (!) Minute besiegelte schlussendlich das Ausscheiden des österreichischen Serienmeisters.

Gut eine Stunde nach dem Abpfiff eines nervenaufreibenden Spiels wirkte Salzburg-Trainer Marco Rose extrem gefasst. „Es gibt größere Tragödien in der Welt. Ich bin traurig wegen meiner Spieler, weil sie den Finaleinzug verdient gehabt hätten“, sagte der Deutsche und blickte gleichsam in die Zukunft: „Wir werden irgendwann wissen, für was das Ausscheiden letztendlich gut war. Wir können jedenfalls viel mitnehmen und durften viele Erfahrungen sammeln.“