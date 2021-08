Salzburg-Coach Jaissle: "Ich bin richtig stolz auf die Truppe"

Der späte 2:1-Erfolg im Hinspiel gegen Bröndby Kopenhagen öffnete Red Bull Salzburg die Tür zur Champions League. Tritt der österreichische Serienmeister im Rückspiel in einer Woche in Dänemark ähnlich auf, dann ist der Einzug in die Königsklasse in Griffweite. "Ich bin richtig stolz auf die Truppe", sagte Salzburg-Coach Matthias Jaissle nach dem Heimsieg.