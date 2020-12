Salzburg bei Lok unter Zugzwang: Vier Rezepte für einen Sieg

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass Salzburg ein Gruppenspiel in der Champions League gewonnen hat. Am 27. November 2019 gab es einen 4:1-Erfolg in Genk. Heute, Dienstag, sollte die Negativserie nach fünf sieglosen Gruppenspielen bei Lok Moskau (18.55 Uhr, im KURIER-Liveticker) enden. Jedenfalls, wenn es nach Trainer Jesse Marsch geht. „Wir müssen gewinnen“, stellte der US-Amerikaner vor dem Abflug in die russische Hauptstadt klar.