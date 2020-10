2:2 gegen Lok Moskau: Salzburg enttäuscht zum CL-Auftakt

Nicht Fisch, nicht Fleisch – so lässt sich das erste Gruppenspiel in der Champions-League-Saison 2020/’21 wohl am besten beschreiben. Gegen Lok Moskau, den vermeintlich schwächsten Gegner in Gruppe A, reichte es in einer Partie mit Höhen und Tiefen nur zu einem 2:2-Unentschieden.