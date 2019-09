Sabitzer und die EM-Quali: "Wir haben alle Bock zu spielen"

1700 Kilometer sind es von Saalfelden in die lettische Hauptstadt Riga und ähnlich weit weg scheint für die österreichischen Teamspieler im Moment noch das EM-Qualifikationsmatch am Freitag gegen Lettland zu sein (20.45 Uhr, live ORFeins).

Am ersten Tag der Zusammenkunft der Nationalmannschaft im Brandlhof in Saalfelden stand der nächste Gegner jedenfalls noch eindeutig im Abseits. Andererseits kann man die österreichischen Teamspieler auch gut verstehen: Fast alle von ihnen haben ereignisreiche Wochen hinter sich und dementsprechend viel zu erzählen.

Nehmen wir nur Martin Hinteregger: Der Verteidiger hat im Sommer Schlagzeilen geschrieben wie andere Kollegen sie so in ihrer gesamten Karriere nicht fabrizieren. Das Tamtam um seinen Wechsel zu Frankfurt; die sogenannte "Rucksack-Affäre"; das Internetvideo von seinem nächtlichen Ausflug; zuletzt dann auch noch Dopingdiskussionen – nach all den Turbulenzen ist die Pinzgauer Beschaulichkeit für ihn wahrscheinlich gerade der ideale Zufluchtsort. "Es ist wichtig, dass wieder Ruhe eingekehrt ist", sagt Hinteregger.