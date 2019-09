Nach Rücktritten: Stimmungswandel im ÖFB-Nationalteam

Aktuell sind Arnautovic und Alaba die Leader, um die sich Spieler wie Dragovic, Peter Zulj, Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer oder auch Florian Grillitsch scharen. Sie alle sind in ihren Vereinen mehr oder weniger Stammspieler, weshalb das Nationalteam per se auf der Prioritätenliste zurückgefallen ist. Ein Fakt, den man international fast bei allen Nationen erkennen kann und eine Folge der immer höher gewordenen Gehälter in den Top-Ligen ist. Wer von seinem Arbeitgeber viel Geld erhält, wird wohl eher dessen Wünschen entsprechen. Vielleicht auch ein Grund, weshalb sich Guido Burgstaller künftig nur noch auf seinen Verein Schalke 04 konzentrieren will und ein mögliches Karriere-Highlight Europameisterschaft 2020 ins Abseits stellt.

Der Terminkalender ist für Österreichs Kicker-Legionäre in den großen Ligen dicht und reich an Highlights, weshalb die Bühne Nationalteam für einen Karriere-Schub nicht mehr so vonnöten ist wie früher. Positiv: Da Fußballer heutzutage besonders auf sich schauen, gibt es weniger Gruppenbildungen.