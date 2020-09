Sabitzer beim ÖFB-Team im Fokus: "Werden eine gute EM spielen"

Durch die zahlreichen Ausfälle könnten sich in den Nations-League-Partien am Freitag in Norwegen und am Montag in Klagenfurt gegen Rumänien auch neue Spieler präsentieren. "Dann kann man sich ein Bild machen, was sie imstande sind zu leisten auf diesem Niveau." Sabitzer hat es bereits bewiesen. In der vergangenen EM-Qualifikation kam er in neun Partien auf zwei Tore und fünf Assists.